Жителям Новосибирска рассказали о скрытой опасности популярных лесных грибов

Даже съедобные грибы могут представлять опасность для здоровья. Об этом сообщил главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» Максим Кошелев.

По его словам, грибы способны накапливать радионуклиды и тяжелые металлы. Особенно активно они впитывают радиоактивный цезий.

Концентрация этого вещества в плодовых телах может превышать уровень загрязнения почвы до 20 раз. Чаще всего это происходит у грибов, которые растут на переувлажненных участках.

К наиболее уязвимым видам специалисты относят маслята, подосиновики, подберезовики, свинушки, рыжики, волнушки, грузди и подгруздки.

Эксперты объясняют это тем, что грибница находится в верхних слоях почвы. Там скапливается больше всего вредных веществ.

Также отмечается, что загрязнение может попадать в почву с промышленными выбросами и осадками. Даже условно чистые территории не всегда безопасны.

Менее опасными считают лисички, опята, сыроежки и вёшенки. Специалисты советуют не собирать грибы возле дорог, в промышленных зонах и в черте города.