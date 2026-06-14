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общество

Жителям Новосибирска рассказали о скрытой опасности популярных лесных грибов

Фото: Сиб.фм
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Даже съедобные грибы могут представлять опасность для здоровья. Об этом сообщил главный специалист Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» Максим Кошелев.

По его словам, грибы способны накапливать радионуклиды и тяжелые металлы. Особенно активно они впитывают радиоактивный цезий.

Концентрация этого вещества в плодовых телах может превышать уровень загрязнения почвы до 20 раз. Чаще всего это происходит у грибов, которые растут на переувлажненных участках.

К наиболее уязвимым видам специалисты относят маслята, подосиновики, подберезовики, свинушки, рыжики, волнушки, грузди и подгруздки.

Эксперты объясняют это тем, что грибница находится в верхних слоях почвы. Там скапливается больше всего вредных веществ.

Также отмечается, что загрязнение может попадать в почву с промышленными выбросами и осадками. Даже условно чистые территории не всегда безопасны.

Менее опасными считают лисички, опята, сыроежки и вёшенки. Специалисты советуют не собирать грибы возле дорог, в промышленных зонах и в черте города.

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Игорь Кириченко
Журналист

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