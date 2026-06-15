Аналитики назвали новосибирские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Аналитики рынка труда представили рейтинг высших учебных заведений Новосибирска, чьи выпускники наиболее востребованы и получают самые высокие зарплаты.

Лидером по уровню доходов своих специалистов признан Новосибирский государственный университет. Выпускники НГУ, работающие в IT-сфере, зарабатывают в среднем 230 тысяч рублей в месяц, что позволило вузу занять седьмую строчку в общероссийском рейтинге. В области экономики и финансов средняя зарплата выпускников составляет 110 тысяч рублей, это двенадцатое место по стране. Примечательно, что 86% экономистов после окончания НГУ остаются работать в Новосибирске, не покидая регион, сообщает МК в Новосибирске.

Уверенные позиции в технической сфере сохраняет Новосибирский государственный технический университет НЭТИ. Выпускники-айтишники этого вуза получают в среднем 190 тысяч рублей в месяц, что обеспечило ему девятое место в федеральном рейтинге.

В сфере гуманитарных и управленческих специальностей заметно выделяется НГУЭУ. Выпускники-экономисты этого университета зарабатывают около 115 тысяч рублей в месяц, практически не уступая показателям НГУ. Кроме того, НГУЭУ занял первое место в Новосибирске по востребованности специалистов в области компьютерных и информационных наук, а также социологии и социальной работы.

В целом в городе фиксируют высокий спрос на инженерно-технический персонал и айтишников. Особенно востребованы специалисты по информатике и вычислительной технике, авиастроению, электронике, а также биотехническим системам. Кроме того, работодатели активно ищут профессионалов в сфере строительства и архитектуры, а также медицинских работников – прежде всего стоматологов и клинических психологов. Сохраняется потребность и в педагогах: работодатели ищут учителей иностранных языков, психологов и логопедов.