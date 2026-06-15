82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 16:57
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 16:57
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 16:22
проиcшествия

Автобус с вахтовиками попал в смертельное ДТП в Тюменской области

Фото: Сиб.фм / МЧС
Подпишитесь на Telegram-канал

В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса, который перевозил вахтовых рабочих. Авария случилась на 101-м километре трассы в Исетском округе.

По предварительной информации, автобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом пишет VSE42.RU.

В момент аварии в пассажирском транспорте находились 19 человек. В результате ДТП один человек погиб. Еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе МЧС России по Тюменской области сообщили, что большинство пострадавших после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Двоих человек госпитализировали.

По данным издания Nash Gorod, прокуратура организовала проверку по факту аварии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.