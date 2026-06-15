Автобус с вахтовиками попал в смертельное ДТП в Тюменской области

В Тюменской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса, который перевозил вахтовых рабочих. Авария случилась на 101-м километре трассы в Исетском округе.

По предварительной информации, автобус выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом пишет VSE42.RU.

В момент аварии в пассажирском транспорте находились 19 человек. В результате ДТП один человек погиб. Еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе МЧС России по Тюменской области сообщили, что большинство пострадавших после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Двоих человек госпитализировали.

По данным издания Nash Gorod, прокуратура организовала проверку по факту аварии.