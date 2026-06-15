Более 11 тысяч подростков получат работу в Новосибирской области

В 2026 году в Новосибирской области планируют временно трудоустроить 11 тысяч подростков. На реализацию программы из областного бюджета выделили 41,8 миллиона рублей.

Сейчас работу уже получили более пяти тысяч несовершеннолетних жителей региона. Помимо зарплаты от работодателя подростки дополнительно получают финансовую поддержку в размере 3800 рублей.

Как отметила начальник управления занятости населения регионального министерства труда и социального развития Ольга Лаврова, программа помогает школьникам получить первый профессиональный опыт и определиться с будущей профессией.

Одним из примеров стали новосибирские школьники Матвей Малыгин и Валерия Марущак. Они устроились культорганизаторами в центр социальной реабилитации «Защитник». Подростки проводят для детей участников СВО занятия по робототехнике, мастер-классы и помогают организовывать спектакли.

Всего вакансии для подростков предлагают более 350 работодателей региона. Среди них предприятия оборонно-промышленного комплекса, IT-компании, медицинские учреждения и организации социальной сферы.

На отдельных позициях зарплата может достигать 50 тысяч рублей. Власти подчеркивают, что все работодатели обязаны соблюдать требования трудового законодательства и обеспечивать безопасные условия труда для несовершеннолетних сотрудников.