Чемпионат мира по футболу 2026: полное расписание матчей

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Турнир впервые проходит в трёх странах одновременно — США, Канаде и Мексике — и стал самым масштабным в истории: 48 команд, 104 матча и 16 городов-хозяев.

Действующий чемпион мира — сборная Аргентины, которая выиграла турнир в Катаре в 2022 году . В 2026 году аргентинцы под руководством Лионеля Месси начнут защиту титула 17 июня матчем против Алжира в Канзас-Сити.

Формат турнира

Чемпионат мира 2026 года впервые проводится с участием 48 сборных, которые разделены на 12 групп по 4 команды . В плей-офф выходят 32 команды: 24 победителя групп и занявшие вторые места, а также 8 лучших сборных из числа занявших третьи места . Плей-офф впервые начинается со стадии 1/16 финала, а не с 1/8, как было раньше . Чемпиону турнира предстоит выиграть 8 матчей вместо прежних 7 .

Расписание матчей группового этапа (московское время)

11 июня

22:00. Группа A. Мексика — ЮАР (Мехико)

12 июня

5:00. Группа A. Южная Корея — Чехия (Сапопан)

22:00. Группа B. Канада — Босния и Герцеговина (Торонто)

13 июня

4:00. Группа D. США — Парагвай (Лос-Анджелес)

22:00. Группа B. Катар — Швейцария (Санта-Клара)

14 июня

1:00. Группа C. Бразилия — Марокко (Нью-Джерси)

4:00. Группа C. Гаити — Шотландия (Фоксборо)

7:00. Группа D. Австралия — Турция (Ванкувер)

20:00. Группа E. Германия — Кюрасао (Хьюстон)

23:00. Группа F. Нидерланды — Япония (Арлингтон)

15 июня

2:00. Группа E. Кот-д'Ивуар — Эквадор (Филадельфия)

5:00. Группа F. Швеция — Тунис (Монтеррей)

19:00. Группа H. Испания — Кабо-Верде (Атланта)

22:00. Группа G. Бельгия — Египет (Сиэтл)

16 июня

1:00. Группа H. Саудовская Аравия — Уругвай (Майами)

4:00. Группа G. Иран — Новая Зеландия (Лос-Анджелес)

22:00. Группа I. Франция — Сенегал (Нью-Джерси)

17 июня

1:00. Группа I. Ирак — Норвегия (Фоксборо)

4:00. Группа J. Аргентина — Алжир (Канзас-Сити)

7:00. Группа J. Австрия — Иордания (Санта-Клара)

20:00. Группа K. Португалия — ДР Конго (Хьюстон)

23:00. Группа L. Англия — Хорватия (Арлингтон)

18 июня

2:00. Группа L. Гана — Панама (Торонто)

5:00. Группа K. Узбекистан — Колумбия (Мехико)

19:00. Группа A. Чехия — ЮАР (Атланта)

22:00. Группа B. Швейцария — Босния и Герцеговина (Лос-Анджелес)

19 июня

1:00. Группа B. Канада — Катар (Ванкувер)

4:00. Группа A. Мексика — Южная Корея (Сапопан)

22:00. Группа D. США — Австралия (Сиэтл)

20 июня

1:00. Группа C. Шотландия — Марокко (Фоксборо)

4:00. Группа C. Бразилия — Гаити (Филадельфия)

7:00. Группа D. Турция — Парагвай (Санта-Клара)

20:00. Группа F. Нидерланды — Швеция (Хьюстон)

23:00. Группа E. Германия — Кот-д'Ивуар (Торонто)

21 июня

3:00. Группа E. Эквадор — Кюрасао (Канзас-Сити)

7:00. Группа F. Тунис — Япония (Монтеррей)

19:00. Группа H. Испания — Саудовская Аравия (Атланта)

22:00. Группа G. Бельгия — Иран (Лос-Анджелес)

22 июня

1:00. Группа H. Уругвай — Кабо-Верде (Майами)

4:00. Группа G. Новая Зеландия — Египет (Ванкувер)

20:00. Группа J. Аргентина — Австрия (Арлингтон)

23 июня

0:00. Группа I. Франция — Ирак (Филадельфия)

3:00. Группа I. Норвегия — Сенегал (Торонто)

6:00. Группа J. Иордания — Алжир (Санта-Клара)

20:00. Группа K. Португалия — Узбекистан (Хьюстон)

23:00. Группа L. Англия — Гана (Фоксборо)

24 июня

2:00. Группа L. Панама — Хорватия (Фоксборо)

5:00. Группа K. Колумбия — ДР Конго (Сапопан)

22:00. Группа B. Канада — Швейцария (Ванкувер)

22:00. Группа B. Босния и Герцеговина — Катар (Сиэтл)

25 июня

1:00. Группа C. Марокко — Гаити (Атланта)

1:00. Группа C. Шотландия — Бразилия (Майами)

4:00. Группа A. Мексика — Чехия (Мехико)

4:00. Группа A. ЮАР — Южная Корея (Монтеррей)

23:00. Группа E. Эквадор — Германия (Нью-Джерси)

23:00. Группа E. Кюрасао — Кот-д'Ивуар (Филадельфия)

26 июня

2:00. Группа F. Тунис — Нидерланды (Канзас-Сити)

2:00. Группа F. Япония — Швеция (Арлингтон)

5:00. Группа D. США — Турция (Лос-Анджелес)

5:00. Группа D. Парагвай — Австралия (Санта-Клара)

22:00. Группа I. Норвегия — Франция (Фоксборо)

22:00. Группа I. Сенегал — Ирак (Торонто)

27 июня

3:00. Группа H. Уругвай — Испания (Сапопан)

3:00. Группа H. Кабо-Верде — Саудовская Аравия (Хьюстон)

6:00. Группа G. Новая Зеландия — Бельгия (Ванкувер)

6:00. Группа G. Египет — Иран (Сиэтл)

28 июня

0:00. Группа L. Панама — Англия (Нью-Джерси)

0:00. Группа L. Хорватия — Гана (Филадельфия)

2:30. Группа K. Колумбия — Португалия (Майами)

2:30. Группа K. ДР Конго — Узбекистан (Атланта)

5:00. Группа J. Алжир — Австрия (Канзас-Сити)

5:00. Группа J. Иордания — Аргентина (Арлингтон)

Плей-офф: расписание

1/16 финала (28 июня — 3 июля)

28 июня. Матч 73: 2-е место группы A — 2-е место группы B (Лос-Анджелес)

29 июня. Матч 74: победитель группы E — третье место из групп A/B/C/D/F (Бостон)

29 июня. Матч 75: победитель группы F — 2-е место группы C (Монтеррей)

29 июня. Матч 76: победитель группы C — 2-е место группы F (Хьюстон)

30 июня. Матч 77: победитель группы I — третье место из групп C/D/F/G/H (Нью-Джерси)

30 июня. Матч 78: 2-е место группы E — 2-е место группы I (Даллас)

30 июня. Матч 79: победитель группы A — третье место из групп C/E/F/H/I (Мехико)

1 июля. Матч 80: победитель группы L — третье место из групп E/H/I/J/K (Атланта)

1 июля. Матч 81: победитель группы D — третье место из групп B/E/F/I/J (Сан-Франциско)

1 июля. Матч 82: победитель группы G — третье место из групп A/E/H/I/J (Сиэтл)

2 июля. Матч 83: 2-е место группы K — 2-е место группы L (Торонто)

2 июля. Матч 84: победитель группы H — 2-е место группы J (Лос-Анджелес)

2 июля. Матч 85: победитель группы B — третье место из групп E/F/G/I/J (Ванкувер)

3 июля. Матч 86: победитель группы J — 2-е место группы H (Майами)

3 июля. Матч 87: победитель группы K — третье место из групп D/E/I/J/L (Канзас-Сити)

3 июля. Матч 88: 2-е место группы D — 2-е место группы G (Даллас)

1/8 финала (4-7 июля)

4 июля. Матч 89: победитель матча 74 — победитель матча 77 (Филадельфия)

4 июля. Матч 90: победитель матча 73 — победитель матча 75 (Хьюстон)

5 июля. Матч 91: победитель матча 76 — победитель матча 78 (Нью-Джерси)

5 июля. Матч 92: победитель матча 79 — победитель матча 80 (Мехико)

6 июля. Матч 93: победитель матча 83 — победитель матча 84 (Даллас)

6 июля. Матч 94: победитель матча 81 — победитель матча 82 (Сиэтл)

7 июля. Матч 95: победитель матча 86 — победитель матча 88 (Атланта)

7 июля. Матч 96: победитель матча 85 — победитель матча 87 (Ванкувер)

Четвертьфиналы (9-11 июля)

9 июля. Матч 97: победитель матча 89 — победитель матча 90 (Бостон)

10 июля. Матч 98: победитель матча 93 — победитель матча 94 (Лос-Анджелес)

11 июля. Матч 99: победитель матча 91 — победитель матча 92 (Майами)

11 июля. Матч 100: победитель матча 95 — победитель матча 96 (Канзас-Сити)

Полуфиналы (14-15 июля)

14 июля. Матч 101: победитель матча 97 — победитель матча 98 (Даллас)

15 июля. Матч 102: победитель матча 99 — победитель матча 100 (Атланта)

Матч за третье место

18 июля. Матч 103: проигравший полуфинала 101 — проигравший полуфинала 102 (Майами)

Финал

19 июля. Матч 104: победитель полуфинала 101 — победитель полуфинала 102 (Нью-Джерси, стадион MetLife)

Ключевые матчи группового этапа

Среди наиболее ожидаемых встреч группового этапа — матч открытия между Мексикой и ЮАР 11 июня , встреча Бразилии и Марокко 14 июня , принципиальная игра Германии с Кюрасао 14 июня , противостояние Аргентины и Алжира 17 июня , матч Португалии с ДР Конго 17 июня , а также встреча Англии и Хорватии 17 июня . 20 июня состоится матч Германия — Кот-д'Ивуар , а 23 июня — Англия — Гана . 25 июня в Нью-Джерси пройдёт встреча Эквадор — Германия , а 27 июня в Сапопане — Уругвай — Испания . Заключительные матчи группового этапа 28 июня включают встречи Панама — Англия, Колумбия — Португалия и Иордания — Аргентина .

Турнир завершится 19 июля финалом на стадионе MetLife в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси, который во время чемпионата называется New York New Jersey Stadium.

Ранее сообщалось, что футбольная «Сибирь» вышла на 1-е место.