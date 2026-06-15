Гигантский урожай: в Новосибирске агроном рассказал, как вырастить огромные помидоры и кабачки

Как вырастить помидоры размером с дыню, огурцы длиной с руку и кабачки, которые удивят соседей? Об этом рассказал агроном Илья Воробьёв в интервью Сиб.фм.

— Илья, многие считают, что вырастить гигантские овощи в Сибири — это фантастика. Это так?

— Нет, это миф. Да, климат у нас суровый, но при правильном подходе можно получить урожай, который удивит даже южан. Я сам ежегодно получаю помидоры весом 600–800 граммов, а некоторые сорта дают плоды под 1,5 килограмма. Огурцы — до 40 сантиметров в длину. Кабачки — 10–15 килограммов. Это не чудо, это агротехника.

— С чего начинать подготовку к такому урожаю? С выбора семян?

— Именно с семян. Но не просто с выбора сорта, а с понимания: для гигантских плодов нужны крупноплодные сорта и гибриды, специально выведенные для этого. Не пытайтесь вырастить «гиганта» из обычного сорта — не получится. Я рекомендую:

Томаты: «Бычье сердце», «Сибирский гигант», «Монгольский карлик» (да, название обманчиво — он дает крупные плоды), «Розовый мед», «Царь-колокол».

Огурцы: «Зозуля F1», «Герман F1», «Китайский змей» (огурцы до 50 см).

Кабачки: «Цукеша», «Грибовский», «Анкор», «Боцман F1».

Перцы: «Калифорнийское чудо», «Гогошары», «Красный великан».

Баклажаны: «Алмаз», «Черная красавица», «Щелкунчик F1».

— Семена выбрали. Что дальше?

— Теперь рассада. И это самый частый прокол начинающих гигантоводов. Рассада не должна вытягиваться. Идеальные условия: досветка до 14–16 часов в сутки, температура днем — 22–25°C, ночью — 16–18°C. Полив — только теплой водой, под корень.

Секрет №1: через 10–12 дней после всходов обязательно подкормите рассаду. Я использую монофосфат калия — 1 чайная ложка на 10 литров воды. Это дает мощную корневую систему.

— А земля? Многие жалуются на плохой грунт.

— Гигантские овощи — это, в первую очередь, корни. Им нужна рыхлая, плодородная почва. Не экономьте на грунте. Я готовлю смесь: 2 части качественного перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, горсть золы и немного речного песка для рыхлости.

Секрет №2: перед посадкой рассады в теплицу или открытый грунт замочите корни в растворе гумата калия + корневин. Это снимет стресс и активирует рост.

— Сибирь — зона рискованного земледелия. При таких амбициозных планах теплица обязательна?

— Для гигантских помидоров, перцев и баклажанов — да, обязательна. В открытом грунте вы рискуете потерять урожай из-за возвратных заморозков, дождей или просто холодных ночей. Огурцы в теплице тоже дают лучший результат. А вот кабачки и тыквы вполне можно сажать в открытый грунт — они выносливее.

— Давайте пройдемся по каждой культуре. Начнем с томатов.

— Томаты. Самая благодарная культура для гигантов. У меня есть два правила:

Формировка строго в 1–2 стебля. Если оставить все пасынки, урожай будет, но плоды — средние. Для гиганта нужно минимум конкурентов. Нормирование завязей. Я оставляю на кисти не больше 3–4 завязей. Да, их будет меньше, но каждая — по 500–800 граммов.

Секрет №3: когда плоды начнут наливаться, раз в 10 дней подкармливайте томаты настоем золы (1 стакан на 10 литров воды) или калийно-фосфорным удобрением. Азот в этот период исключаем — иначе пойдет ботва.

— А огурцы? Как получить 40-сантиметровые хрустящие плоды?

— Огурцы любят тепло и влагу. Полив — только теплой водой, утром или вечером. В жару — обязательно. Без полива огурцы горчат и мельчают.

Секрет №4: для гигантских огурцов важно вовремя снимать урожай. Да, это звучит парадоксально. Но если вы хотите именно длинные плоды, следите: как только огурец достиг 20–25 см, не давайте ему перерастать в «бочку» и желтеть. Снимайте. А для рекордов — сорта «Китайский змей» или «Изумрудный поток». Они генетически склонны к длине.

— Кабачки и тыквы. Это, наверное, самые отзывчивые культуры?

— Да, кабачки — настоящие рекордсмены. У меня был кабачок «Цукеша» весом 14 килограммов. Секрет прост: свобода и питание. Сажайте кабачки на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга. Лунку заправьте перегноем и горстью золы. И главное — не давайте мельчать соседними плодами. Оставьте на кусте 3–4 завязи, остальные удалите. Полив — под корень, без попадания на листья, чтобы не было мучнистой росы.

— Перцы и баклажаны капризнее?

— Перцы любят солнце, но не жару. Оптимальная температура — 25–28°C. Выше — цветы опадают. Для крупных плодов формирую куст: оставляю 2–3 сильных побега, остальные удаляю. Подкормка — калий и фосфор каждые две недели.

— Баклажаны — культура нервная. Им нужны стабильные условия: без перепадов температуры, с высокой влажностью почвы, но без застоя воды. Для гигантских плодов я использую такой прием: оставляю на кусте не больше 5–6 завязей, а когда плоды начинают расти — подвязываю их к опоре, иначе тяжесть может сломать стебель.

— Какие ошибки чаще всего совершают дачники, гонясь за гигантами?

— Их несколько. Первая — думать, что для большого урожая нужно много азота. На самом деле, от перекорма азотом плоды становятся водянистыми, трескаются и плохо хранятся. Вторая ошибка — редкий полив. Гигантам нужно много воды, но равномерно. Если раза два обильно польете, затем забудете — плоды полопаются. Третья — жадность. Оставляют все завязи, а в итоге получают горсть мелких помидоров. Нужно уметь удалять лишнее.

— Илья, а есть ли какой-то один-единственный секрет, который гарантирует успех?

— Есть. И он звучит банально, но это правда. Заведите дневник. Записывайте, когда посадили, чем подкормили, когда пропалывали, какой сорт дал лучший результат. Я веду свой дневник уже 15 лет. И каждый год я узнаю что-то новое. Урожай — это не лотерея, это работа с информацией.