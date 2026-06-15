Инфляция в России в 2026 году: динамика, прогнозы и ключевые факторы

Инфляция в России продолжает замедляться, и по итогам 2026 года ожидается её приближение к 5,2%. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 5 июня заявил президент Владимир Путин . Однако, несмотря на позитивную динамику годовых показателей, разгон цен в отдельные недели остаётся заметным, а инфляционные ожидания населения по-прежнему превышают фактические цифры. Разбираемся, что происходит с ценами в середине 2026 года и чего ждать до конца года.

Текущая динамика цен: данные Росстата за июнь 2026 года

По оценке Федеральной службы государственной статистики, за неделю со 2 по 8 июня 2026 года индекс потребительских цен составил 100,20%. С начала месяца цены выросли на 0,23%, с начала года — на 3,53% .

Для сравнения: в июне 2025 года недельный рост был таким же — 0,20%, а накопленный с начала года рост тогда составлял 3,77% . То есть в годовом сопоставлении ситуация выглядит чуть лучше, но всё равно инфляционное давление сохраняется.

Среднесуточный прирост цен в первой декаде июня 2026 года составил 0,029% — это заметно выше, чем в мае 2026 года (0,005%) и в июне 2025 года (0,007%) . Это означает, что в первые дни лета цены росли быстрее, чем в предыдущие периоды.

Что дорожает быстрее всего

Анализ еженедельных данных Росстата показывает, что основной вклад в инфляцию вносят продовольственные товары, особенно плодоовощная группа.

Продовольственные товары демонстрируют разнонаправленную динамику. За неделю со 2 по 8 июня выросли цены на мясо кур и сахар-песок (+0,6%), на рыбу мороженую, хлеб ржаной, пшено и детские фруктово-ягодные консервы (+0,4%), на гречку и вермишель (+0,3%). При этом снизились цены на куриные яйца (-1,8%), сливочное масло (-0,4%), варёные колбасы и сыры (-0,3%), свинину (-0,2%) .

Особенно заметен рост на плодоовощную продукцию. В среднем она подорожала на 2,2% за неделю. Огурцы прибавили 11,2%, репчатый лук — 5,1%, картофель — 4,1%, белокочанная капуста — 2,5%, морковь — 2,4%, свёкла — 2,3%. Помидоры подорожали на 0,6%, а вот яблоки и бананы подешевели на 0,3% и 0,2% соответственно .

Непродовольственные товары растут медленнее. Из медикаментов подорожал левомеколь (+1,1%), снизились цены на валидол и римантадин (-0,4%). Из товаров первой необходимости выросли цены на спички (+0,6%), сухие корма для животных (+0,5%), мыло и подгузники (+0,3%). Снизились цены на стиральные порошки (-0,3%) и зубные пасты (-0,2%) .

Бензин за неделю подорожал на 0,9% .

Услуги дорожают прежде всего в сегменте туризма и отдыха. Поездки в страны Юго-Восточной Азии прибавили 5,2%, на Черноморское побережье России — 2,7%, путёвки в санатории — 0,7%. Также выросли тарифы на проезд в городском автобусе (+0,2%) и стоимость мойки автомобиля (+0,6%) .

Что говорит Банк России: прогнозы и ключевая ставка

Банк России в своём среднесрочном прогнозе, опубликованном 7 мая 2026 года, сохранил целевые ориентиры по инфляции. По оценке регулятора, по итогам первого квартала 2026 года инфляция сложилась на уровне 5,9% — это несколько ниже февральского прогноза (6,3%) .

ЦБ ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а в 2027 году вернётся на целевой уровень 4% . При этом устойчивая инфляция (то есть рост цен без учёта волатильных компонентов, таких как плодоовощная продукция) вернётся к 4% уже во втором полугодии 2026 года .

Что касается ключевой ставки, то её среднее значение в 2026 году, по прогнозу ЦБ, составит 14,0–14,5%. В 2027 году ожидается снижение до 8,0–10,0%, а в 2028 году — возвращение в нейтральный диапазон 7,5–8,5% . Это означает, что высокая ключевая ставка, призванная сдерживать инфляцию, сохранится до конца 2026 года.

Прогноз Минэкономразвития: 5,2% к концу года

Министерство экономического развития также обновило свой макропрогноз в мае 2026 года. Ведомство повысило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2% с 4%, которые закладывались в сентябрьской версии прогноза .

Представитель Минэкономразвития пояснил, что в этот параметр заложено запланированное изменение тарифов на ЖКХ в октябре 2026 года. «Даже с учётом этого мы ожидаем инфляцию в этих пределах, текущие тенденции это подтверждают», — отметил он .

На 2027–2029 годы прогноз Минэкономразвития равняется целевому уровню в 4% .

Чего ждут сами россияне: инфляционные ожидания

Несмотря на официальные прогнозы, население оценивает инфляцию значительно выше. По данным опроса «инФОМ», проведённого по заказу Банка России в мае 2026 года, инфляционные ожидания граждан на год вперёд составили 13,0% .

Хотя этот показатель немного снизился по сравнению с мартом (тогда он составлял 13,4% ), он всё равно остаётся повышенным. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте резко выросла до 15,6% . Это означает, что люди воспринимают рост цен острее, чем показывают официальные цифры.

Разрыв между ожидаемой и фактической инфляцией — важный вызов для денежно-кредитной политики. Высокие инфляционные ожидания могут подталкивать население к ускоренному потреблению (покупать сейчас, пока не подорожало ещё сильнее), что само по себе разгоняет цены.

Факторы, влияющие на инфляцию в 2026 году

Экономисты выделяют несколько ключевых факторов, определяющих ценовую динамику в 2026 году.

Внутренний спрос, по оценке Банка России, в первом квартале 2026 года оказался несколько слабее, чем ожидалось в февральском прогнозе. Это помогло сдержать инфляцию . Однако рост реальных доходов населения и активное кредитование продолжают поддерживать потребительскую активность.

Бюджетная политика также влияет на инфляцию. По словам представителей ЦБ, рост неопределённости и проинфляционных рисков со стороны параметров бюджетной политики предполагает более осторожную траекторию снижения ключевой ставки .

Индексация тарифов ЖКХ в октябре 2026 года заложена в прогноз Минэкономразвития и, как ожидается, даст дополнительный импульс росту цен в четвёртом квартале.

Внешние условия также остаются фактором неопределённости. Однако, по оценкам ЦБ, проводимая денежно-кредитная политика в любом случае обеспечит возвращение инфляции к цели .

Что это значит для обычных граждан

Для большинства россиян инфляция — это прежде всего рост цен в магазинах и на услуги. Текущие данные показывают, что сильнее всего дорожают овощи и фрукты (сезонный фактор), а также бензин и туристические услуги. При этом некоторые товары, включая яйца и сливочное масло, за последнюю неделю подешевели.

Если прогнозы ЦБ и Минэкономразвития сбудутся, то во втором полугодии 2026 года рост цен должен замедлиться. Однако ключевая ставка останется высокой как минимум до конца года, а значит, кредиты и ипотека будут по-прежнему дорогими. С другой стороны, высокая ключевая ставка делает выгодными сбережения на депозитах — вклады в банках приносят реальную доходность выше инфляции.

Инфляционные ожидания населения остаются высокими — люди ждут ускорения роста цен. Это важный психологический фактор, который власти и Центробанк учитывают при принятии решений о денежно-кредитной политике. Пока же официальная статистика фиксирует постепенное замедление годовой инфляции, хотя еженедельные данные напоминают: цены продолжают расти, и их динамика остаётся неравномерной.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области годовая инфляция снизилась до 5,7%.