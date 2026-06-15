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Космическая погода порадует новосибирцев: магнитных бурь не будет с 15 по 21 июня

Фото: Сиб.фм
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Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН представили прогноз космической погоды на ближайшие дни.

В течение всей текущей недели индекс Kp не будет достигать отметки в 4 единицы, которая сигнализирует о возбуждённом состоянии магнитосферы. О полноценной магнитной буре говорят лишь при значении Kp равном 5, однако таких показателей на этой неделе пока не предвидится.

В ближайшие сутки индекс не превысит значения 3,67. На данный момент Kp=0, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы Земли. Вероятность возникновения магнитных бурь 15 июня оценивается специалистами всего в 7%.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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