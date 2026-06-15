Мошенники выманивают деньги у новосибирцев под предлогом семейной выплаты

Россиян предупредили о мошенниках, использующих для обмана актуальный информационный повод о новых мерах поддержки семей с детьми.

Злоумышленники массово обзванивают и рассылают сообщения родителям, обещая перечислить некую «ежегодную семейную выплату». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Преступники играют на нововведении, которое действительно заработало с 1 июня 2026 года. Социальный фонд России начал принимать заявления на возврат уплаченного НДФЛ с 13 до 6 % для семей с двумя и более детьми. Именно эту реальную меру поддержки аферисты и взяли за основу для своей легенды. Целевой аудиторией преступной схемы стали многодетные родители, которых торопят с оформлением выплаты, пугая, что деньги якобы могут сгореть.

Жертву под разными предлогами вынуждают перейти по присланной ссылке. Она ведёт на фишинговый сайт, который визуально копирует портал «Госуслуги» или официальную страницу Социального фонда России. Альтернативный вариант обмана – требование продиктовать код из смс якобы для формирования электронного заявления.

На деле же это позволяет аферистам получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», либо напрямую похитить сбережения с банковских карт.

В «Мошеловке» подчёркивают: любые официальные пособия и выплаты оформляются исключительно через верефицированный личный кабинет на настоящем портале «Госуслуги», а также в отделениях МФЦ или СФР. Специалисты призывают запомнить главное правило – коды из смс никому и никогда нельзя сообщать, поскольку это ключи к вашим персональным данным. Также не нужно переходить по подозрительным ссылкам из рассылок и сообщений, какими бы заманчивыми ни были обещания мгновенного начисления денег.