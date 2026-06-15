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проиcшествия

Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась около 17:30 на улице Станционной. По предварительным данным, 49-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Fielder выполняла разворот и столкнулась с мотоциклом Yamaha.

Мотоциклом управлял 44-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

После столкновения легковой автомобиль также задел внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Игорь Кириченко
Журналист

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