Мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и двух автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ Новосибирской области.
Авария случилась около 17:30 на улице Станционной. По предварительным данным, 49-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Fielder выполняла разворот и столкнулась с мотоциклом Yamaha.
Мотоциклом управлял 44-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
После столкновения легковой автомобиль также задел внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.