На вокзале Новосибирска снесут легендарные павильоны с беляшами

В Новосибирске начали готовить к сносу торговые павильоны возле остановки на привокзальной площади. На прошлой неделе помещение покинули последние арендаторы.

Речь идет об одноэтажном здании на улице Дмитрия Шамшурина, 43/1 к1. Постройка появилась еще в 1990-х годах. Внутри работали около полутора десятков торговых точек.

Многие новосибирцы помнят это место по знаменитым беляшам, которые продавали в угловой столовой. Также здесь можно было купить одежду, напитки и готовую еду. В последние годы павильоны использовали только под общепит.

Как сообщают «Новосибирские новости», сейчас здание уже обесточили. В некоторых помещениях сняли и разбили окна.

Снести павильоны планируют в ближайшее время. После демонтажа территорию собираются благоустроить.

Отметим, что только за последний месяц в Новосибирске ликвидировали 186 ларьков и киосков.