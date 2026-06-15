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общество

Новосибирская фридайверша Лидия Стадник завоевала три золота чемпионата мира

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Новосибирская спортсменка Лидия Стадник завоевала три золотые медали и установила мировой рекорд на чемпионате мира по фридайвингу в бассейне. Турнир проходит в сербском городе Нови-Сад с 8 по 15 июня, сообщили в паблике «Всё о спорте — Новосибирск».

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» стала лучшей сразу в трёх дисциплинах скоростного апноэ. Сибирячка одержала победу на дистанциях 8×50 метров и 2×50 метров, а также завоевала золото в заплыве 4×50 метров. Именно на этой дистанции Лидия Стадник показала рекордный результат, установив новое мировое достижение.

Чемпионат мира проводится под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены из разных стран. Россию на турнире представляют 28 фридайверов, выступающих в международном статусе в категориях SENIORS и MASTERS. Лидия Стадник тренируется под руководством заслуженных тренеров России Светланы Талдоновой и Галины Пеньковой. Её успешное выступление стало одним из самых ярких событий мирового первенства.

Ранее сообщалось, что каратисты из Новосибирска заняли первое место на чемпионате России.

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Кристина Уколова
Журналист

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