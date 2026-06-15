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общество

Новосибирских пенсионеров ждёт перерасчёт пенсии в июле 2026 года

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров
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С 1 июля 2026 года часть пенсионеров в Новосибирской области начнёт получать выплаты в увеличенном размере.

Перерасчёт коснётся граждан, которым в июне исполнилось 80 лет. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии по старости будет удвоена и достигнет 19 169,38 рубля. Вдобавок к этой сумме назначат надбавку на уход в размере 1413,86 рубля.

Аналогичное повышение предусмотрено для тех, кому в июне впервые была установлена первая группа инвалидности. При этом важно учитывать, что инвалидам I группы, уже достигшим 80-летнего возраста, удвоенная фиксированная выплата повторно не назначается, поскольку они уже получают её именно по факту инвалидности. Закон позволяет установить такую доплату лишь по одному из двух оснований: либо по достижению 80-летнего возраста, либо за I группу инвалидности.

Кроме того, на повышенную пенсию могут рассчитывать пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца полагается доплата в размере одной трети от фиксированной части страховой пенсии, что в 2026 году составляет около 3194,9 рубля, однако оплачивается содержание не более трёх человек.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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