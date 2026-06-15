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общество

Новосибирским пенсионерам упростили доступ к льготам через «Госуслуги»

Фото: Сиб.фм / Magnific
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На портале Госуслуги запустили новые цифровые сервисы для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Одним из ключевых нововведений стало электронное пенсионное удостоверение с QR-кодом.

Документ автоматически появляется в личном кабинете после назначения пенсии. Он позволяет подтверждать право на льготы без использования пластиковой карты.

Для граждан предпенсионного возраста расширили функционал проверки стажа и пенсионных коэффициентов. Также появилась возможность подавать заявления в онлайн-формате.

Часть выплат теперь назначают автоматически на основе государственных данных. Это позволяет обойтись без личного обращения в ведомства.

Граждане старше 40 лет начнут получать уведомления с прогнозом будущей пенсии. В них будет отражаться информация о накопленных баллах и возможном размере выплат.

Эксперты рекомендуют регулярно проверять данные в личном кабинете. При возникновении вопросов советуют обращаться в профильные государственные органы.

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Игорь Кириченко
Журналист

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