Новосибирцам рассказали, сколько черешни в день можно съедать

Взрослым людям при хорошей переносимости можно съедать по 2–3 порции черешни в день.

Одна порция составляет около 100 граммов. Об этом рассказала эксперт Института медицины и медтехнологий Новосибирский государственный университет Дарья Подчинёнова.

Специалист предупредила, что чрезмерное употребление ягод может вызвать диарею и проблемы с пищеварением.

Особую осторожность медики советуют соблюдать людям с сахарным диабетом второго типа. Также ограничить количество черешни стоит при язвенной болезни, хроническом панкреатите, гастрите и синдроме раздраженного кишечника.

Эксперт рекомендует следить за реакцией организма и не злоупотреблять ягодами даже в сезон.