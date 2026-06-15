82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 19:58
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
15 июня, 19:58
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 19:00
общество

Новосибирцам рассказали, сколько черешни в день можно съедать

Фото: Сиб.фм / Magnific
Подпишитесь на Telegram-канал

Взрослым людям при хорошей переносимости можно съедать по 2–3 порции черешни в день.

Одна порция составляет около 100 граммов. Об этом рассказала эксперт Института медицины и медтехнологий Новосибирский государственный университет Дарья Подчинёнова.

Специалист предупредила, что чрезмерное употребление ягод может вызвать диарею и проблемы с пищеварением.

Особую осторожность медики советуют соблюдать людям с сахарным диабетом второго типа. Также ограничить количество черешни стоит при язвенной болезни, хроническом панкреатите, гастрите и синдроме раздраженного кишечника.

Эксперт рекомендует следить за реакцией организма и не злоупотреблять ягодами даже в сезон.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.