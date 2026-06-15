Новосибирцев предупредили об опасности теплового удара в авто

В жаркую погоду автомобилисты рискуют получить тепловой удар даже при работающем кондиционере. Об этом предупредила новосибирский врач-кардиолог высшей категории Валентина Козик, пишет ТАСС.

По словам специалиста, особенно опасны длительные поездки и пробки. В таких условиях человек часами находится в раскаленном салоне автомобиля.

Врач отметила, что кондиционер не стоит включать на максимальную мощность во время сильной жары. Это может привести к перегрузке и поломке двигателя.

Опасность представляют и прямые солнечные лучи. Даже через стекло кожа может получить ожоги, поэтому открытые участки тела лучше закрывать одеждой.

Кардиолог напомнила, что салон автомобиля очень быстро нагревается на солнце. Уже через несколько минут внутри становится крайне душно.

Специалист подчеркнула, что нельзя оставлять в машине детей и животных даже с приоткрытыми окнами. Такая мера помогает только во время движения автомобиля.

Среди основных признаков перегрева врач назвала слабость, головокружение, головную боль и тошноту. В тяжелых случаях нехватка свежего воздуха может привести к обмороку.