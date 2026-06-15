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общество

Первый зампред ВТБ описал выживание в банковской сфере цитатами из боевиков

Фото magnific.com, автор wirestock / опубликовано СИБ.ФМ
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Российский банковский сектор подобен остросюжетному шпионскому боевику, где задачи выглядят нерешаемыми, но всегда находятся способы довести их до конца. Такую художественную метафору привел первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. В беседе с РИА Новости он признался, что для описания текущей финансовой конъюнктуры ему ближе всего эстетика голливудской франшизы «Миссия невыполнима».

Топ-менеджер подчеркнул, что его вдохновляет не только сюжетная линия с постоянным преодолением препятствий, но и культовый саундтрек, давно превратившийся в эталон жанра. По его словам, банки, подобно агенту Итану Ханту в исполнении Тома Круза, ежедневно сталкиваются с многоуровневыми угрозами. Спектр вызовов предельно широк: от сложных взаимоотношений с клиентами внутри страны до агрессивного внешнего давления, а также постоянных регуляторных изменений.

Особый акцент Пьянов сделал на растущей конкурентной борьбе, которая перестала быть борьбой исключительно классических игроков. Банкир отметил появление на поле принципиально новых соперников — банков, аффилированных с маркетплейсами. Пока этим структурам не удалось кардинально перекроить рынок в сегменте традиционных банковских продуктов, однако их действия уже оказывают вполне ощутимое давление на маржинальность сектора. «Не сильно откусывают долю, но уже материально значимо наступают на прибыль», — констатировал банкир.

Такая среда, по мнению первого зампреда ВТБ, требует от участников рынка сверхспособностей. «Все эти вызовы заставляют бежать быстрее, прыгать сильнее, может быть, маски какие-то надевать и снимать, стрелять метко, в погонях участвовать, — образно описал он корпоративную стратегию выживания. — Поэтому это "Миссия невыполнима", где в главной роли банк, который добежит до цели и выполнит эту невыполнимую миссию».

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Галина Дидан
Журналист

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