Под Новосибирском судоводителя оштрафовали на 25 тысяч за нелегальные пассажирские перевозки

Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки безопасной эксплуатации водного транспорта выявила факт незаконной перевозки пассажиров на маломерном судне. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в мае 2026 года в акватории реки Оби в районе Кудряшовского сельсовета Новосибирского района. Надзорное ведомство установило, что местный житель оказывал услуги по перевозке людей, не имея на этот вид деятельности специального разрешения, что является прямым нарушением законодательства.

По инициативе транспортного прокурора судоводитель был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 14.1.2 КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Кроме того прокурор обратился в суд с требованием запрета ведения незаконной деятельности по перевозке людей внутренним водным транспортом до момента получения лицензии.