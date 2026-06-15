Премьера оперы «Травиата» собрала участников театрального сообщества МАКО в НОВАТе

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ) состоялась встреча театрального сообщества МАКО с режиссером-постановщиком оперы «Травиата» Сергеем Новиковым. Встреча была организована НОВАТом перед вторым премьерным показом спектакля, восторженно принятого сибирской публикой.

Участие в живой дискуссии традиционно приняли представители Клуба лидеров Кузбасса, «эльбрусовцы» из Москвы и Новосибирска, партнеры и друзья МАКО.

Ведущей встречи выступила Ольга Голышенкова, которая сразу обозначила главный парадокс постановки. По ее словам, «Травиата» – это суперхит, но ставить ее – огромный риск. С другой стороны, отметила Ольга Голышенкова, это и возможность сказать что-то совсем новое. Режиссер согласился, отметив, что опера действительно входит в число самых востребованных наряду с «Кармен», однако именно это делает задачу особенно сложной. Отвечая на вопрос, как отрешиться от многолетних стереотипов, Сергей Новиков признался, что вместо привычного либретто Джузеппе Верди обратился напрямую к роману Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», именно там он нашел нюансы, которые раньше оставались в тени.

«Я слушал “Травиату” много раз, – рассказал режиссер. – Но перед этой постановкой я первым делом прочитал сам роман и понял: там есть много свежести, которую можно почерпнуть и перенести на сцену. В итоге получился спектакль, которого я до сих пор не видел».

Центральным открытием Сергея Новикова стала трактовка образа главной героини – Виолетты (в литературном оригинале – Маргариты Готье). По его словам, это не очередная «падшая женщина», а уникальная личность, чей жизненный путь заслуживает отдельного разговора.

«О таких девушках говорят: она либо кокотка, либо герцогиня. К сожалению, Виолетта герцогиней не была, – цитирует режиссер Дюма. – Представьте, что девушка из деревни, в 16 лет не умевшая ни читать, ни писать, через два года становится законодательницей мод в Париже. Ее приглашают на открытие Северного железнодорожного вокзала – и без нее мероприятие считалось бы не самого высокого уровня». При этом героиня смертельно больна туберкулезом. Она старается жить быстрее, ухватить все радости жизни, которые ей доступны. И встречает молодого человека, который в нее беззаветно влюблен», – так охарактеризовал героиню режиссер-постановщик».

Сергей Новиков признался, что самой сложной задачей было сломать актерские клише, которые годами кочевали из постановки в постановку. «Девушки, которые до этого пели Виолетту, начинают страдать с первой сцены, – объясняет режиссер. – А я говорю: «Что вы страдаете? Вы встретили молодого человека, назначили свидание. Почему вы плачете?»

Отвечая на вопрос о том, является ли «Травиата» именем главной героини режиссер, знаток итальянского языка, пояснил: «Via – “дорога”, tra – “между”. То есть она не падшая, а именно заблудшая между двумя путями. В арии “Прощай, прошлое” есть слова: “Прости меня, Боже, и прими желания этой заблудшей”. Она находится между путями жизненными».

О том, почему «Травиата» остается актуальной для молодежи, Сергей Новиков сказал кратко и ёмко: «Триада Станиславского – хлеб, любовь и смерть. Здесь есть все три компонента. Это рецепт успешного спектакля».

На просьбу зрителей назвать забытую оперу, достойную возрождения, режиссер напомнил, что уже на следующей неделе в Большом театре в Москве состоится премьера незаслуженно забытой оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке».

Завершая встречу, Сергей Новиков так сформулировал свое кредо: «Идти против музыки – абсолютно проигрышное решение. Если у вас лирическая мелодия, а на сцене – Земля нашла на небесную ось, зритель ничего не поймет. Должно быть единство музыки и сценического действия».