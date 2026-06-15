Продажи квартир в новостройках Новосибирской области рухнули до полуторагодового минимума

В Новосибирской области в мае 2026 года продажи квартир в новостройках упали до минимального уровня за последние полтора года. Такие данные в своём канале в МАКС приводит независимый аналитик Сергей Николаев.

За месяц в регионе по договорам долевого участия продали всего 901 объект. Этот результат оказался на 37 процентов ниже среднего майского показателя за последние пять лет. Если сравнивать с обычными продажами за любой месяц за тот же пятилетний период, то объём сделок сократился на 45 процентов. За всё время наблюдений с начала 2021 года более низкие показатели фиксировали только трижды: в мае и июне 2022 года, а также в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, почему в 2026 году вложения в новостройки сохраняют привлекательность.