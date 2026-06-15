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общество

Продуктовая корзина в Новосибирской области подорожала на 5,4% с начала года

Фото: Сиб.фм
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Стоимость минимального месячного набора продуктов питания в Новосибирской области по итогам мая 2026 года достигла 7969,57 рубля. За месяц показатель вырос на 0,9%, а с января прибавка составила уже 5,4%. Таковы данные Новосибирскстата.

Стоимость набора питания определяется на основе средних цен по региону на 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов, и рассчитывается по единым для всей страны нормам потребления на одного человека.

Новосибирская область заняла шестое место из десяти регионов Сибирского федерального округа, и результат уже вплотную приблизился к отметке в 8 тысяч рублей. Самая дорогая продуктовая корзина среди сибиряков – в Красноярском крае, где аналогичный набор обходится дороже 9 тысяч рублей. Ещё четыре региона – Республика Алтай, Тыва, Хакасия и Иркутская область – уже перешагнули планку в 8 тысяч. А вот самый дешёвый продуктовый набор в СФО зафиксирован в Омской области, где на тот же перечень продуктов пока приходится тратить 6683,02 рубля, и это единственный субъект округа, не превысивший порог в 7 тысяч.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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