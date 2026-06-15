Сергей Нелюбов: «Современной школе нужны не только кадры, но и условия для их развития»

10 июня в Маслянинском муниципальном округе прошёл День НГПУ – первое выездное мероприятие нового университетского проекта.

Университет представил школьникам и педагогам направления подготовки, возможности приёмной кампании, бюджетные места, целевое обучение и профориентационные проекты. Институт физико-математического, информационного и технологического образования и Институт естественных и социально-экономических наук провели для участников научные демонстрации и эксперименты.

Маслянинский округ стал первой площадкой проекта неслучайно. Территория активно развивает образовательную, спортивную, культурную и социальную инфраструктуру, ремонтирует школы и создаёт условия для привлечения молодых специалистов.

«Педагогический университет – это большая разновекторная система подготовки кадров. Мы готовим специалистов не только для образования, но и для социальной сферы, культуры, спорта, молодёжной политики, медиа. Наша ключевая задача – вместе с территориями создавать условия, при которых выпускники будут видеть своё профессиональное будущее. Маслянинский округ – именно та территория, о которой нужно рассказывать студентам и преподавателям: сюда хочется не просто приезжать в гости, здесь хочется оставаться», – отметил Сергей Нелюбов.

По итогам встречи НГПУ и Маслянинский муниципальный округ договорились проработать подписание соглашения о сотрудничестве в начале нового учебного года.