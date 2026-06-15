Шины вспыхнули у ТЦ «Гигант» в Новосибирске: 58 человек эвакуированы

Посетители и сотрудники торгового центра «Гигант» на Бердском шоссе были экстренно эвакуированы из-за пожара. Причиной стало возгорание автомобильных покрышек на открытой площадке рядом со зданием.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, сигнал о задымлении поступил в 11:23. Ещё до прибытия пожарных расчётов из здания самостоятельно вышли 58 человек — сотрудники магазинов и посетители. Никто не пострадал.

«Пожарные оперативно ликвидировали горение. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров. Угрозы распространения огня на здание торгового центра не было», — уточнили в ведомстве.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Рассматриваются версии от неосторожного обращения с огнём до поджога. Точка продажи шин, рядом с которой произошёл пожар, временно не работает.

ТЦ «Гигант» возобновил работу после проветривания помещений. Следственный отдел по Октябрьскому району начал доследственную проверку.