Студент СГУГиТ выиграл чемпионат России по боксу и получил звание лучшего боксера турнира

12 июня 2026 года, в День России, в Краснодаре завершилось первенство России по боксу среди юниоров 19-22 лет, посвященное памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 76 регионов страны.

Победителем в весовой категории 63,5 кг стал студент Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Егор Козорезов. Кроме того, по решению судейской коллегии он признан «Лучшим боксером турнира» – награда, которая присуждается единственному участнику, показавшему наиболее техничный и зрелищный бокс.

Для спортсмена это не первая победа высокого уровня. Ранее Егор Козорезов завоевал серебро на первенстве Европы 2025 года, становился чемпионом России среди студентов и неоднократно побеждал на всероссийских соревнованиях. В финале студенческого первенства страны он одолел действующего чемпиона Европы среди молодежи.