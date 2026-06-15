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общество

Студент СГУГиТ выиграл чемпионат России по боксу и получил звание лучшего боксера турнира

Фото Федерации Бокса России / опубликовано СИБ.ФМ
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12 июня 2026 года, в День России, в Краснодаре завершилось первенство России по боксу среди юниоров 19-22 лет, посвященное памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова. Участниками соревнований стали более 600 спортсменов из 76 регионов страны.

Фото Студент СГУГиТ выиграл чемпионат России по боксу и получил звание лучшего боксера турнира 2

Победителем в весовой категории 63,5 кг стал студент Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Егор Козорезов. Кроме того, по решению судейской коллегии он признан «Лучшим боксером турнира» – награда, которая присуждается единственному участнику, показавшему наиболее техничный и зрелищный бокс.

Фото Студент СГУГиТ выиграл чемпионат России по боксу и получил звание лучшего боксера турнира 3

Для спортсмена это не первая победа высокого уровня. Ранее Егор Козорезов завоевал серебро на первенстве Европы 2025 года, становился чемпионом России среди студентов и неоднократно побеждал на всероссийских соревнованиях. В финале студенческого первенства страны он одолел действующего чемпиона Европы среди молодежи.

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Галина Дидан
Журналист

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