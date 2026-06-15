Суд защитил статус здания бывшего санатория «Речкуновский» в Новосибирской области

В Новосибирской области суд поддержал позицию прокуратуры и признал недействительным приказ об исключении здания бывшего санатория «Речкуновский» из перечня выявленных объектов культурного наследия.

Речь идет о первом корпусе санатория, расположенном на берегу Бердского залива. В 1998 году объект был включен в региональный перечень как потенциальный памятник истории и культуры.

В 2024 году после проведенных исследований региональный орган охраны культурного наследия пришел к выводу об утрате исторической ценности здания. На этом основании объект исключили из перечня.

Однако судебная экспертиза показала обратное. Специалисты установили, что здание, построенное в 1949–1953 годах в стиле советского монументального классицизма, сохраняет признаки объекта культурного наследия.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман выступил за сохранение здания и обжаловал решение инспекции.

Суд согласился с позицией прокуратуры и отменил приказ. Решение вступило в силу с момента его принятия.