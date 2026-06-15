Сводный симфонический оркестр музыкантов Новосибирской государственной филармонии и НОВАТа исполнит «Ленинградскую» симфонию Шостаковича 22 июня

В День памяти и скорби в Театральном сквере музыканты Новосибирской государственной филармонии и НОВАТа исполнят Седьмую («Ленинградскую») симфонию Д. Шостаковича.

В годы Великой Отечественной войны Новосибирск стал хранителем бесценного культурного достояния: из осажденного Ленинграда вместе с ключевыми предприятиями и научными институтами в наш город эвакуировали театры и музеи. В сентябре 1941-го в город прибыл и коллектив ленинградской филармонии. Первый концерт оркестра состоялся уже в октябре 1941-го, а в 1942 году прошла историческая сибирская премьера Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича в присутствии прославленного автора. И тогда, в тяжелом 1942-м, великая музыка Шостаковича стала не просто концертом – она превратилась в символ несокрушимости русского духа, в голос самой Победы.

Спустя восемьдесят пять лет с начала войны и эвакуации, 22 июня 2026 года, в День памяти и скорби, объединенный коллектив двух крупнейших оркестров – Новосибирского академического симфонического оркестра филармонии и симфонического оркестра НОВАТа – исполнит легендарную Седьмую симфонию Шостаковича под управлением дирижера Михаила Татарникова. Музыка, воспевающая подвиг людей и непоколебимость народного духа, прозвучит на открытой площадке в Театральном сквере. Этим концертом мы даем обещание помнить, беречь, передавать эту память новым поколениям, чтобы они знали: культура – это тоже фронт, а музыка – это тоже Победа.

Генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Анна Терешкова:

«В годы войны Новосибирск стал настоящей культурной столицей тыла. Среди десятков учреждений культуры в наш город эвакуировали оркестр ленинградской филармонии, который за три года дал свыше 530 симфонических концертов в городах Сибири. Это настолько обогатило культурную жизнь региона, что сегодня мы называем Новосибирск культурной столицей Сибири. Сохраняя историческую память, 22 июня симфонический оркестр филармонии и музыканты НОВАТа на общедоступной площадке в центре города исполнят «Ленинградскую» симфонию Шостаковича. Такие значительные концерты стали возможны благодаря творческому союзу двух крупнейших культурных учреждений региона».

Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Айрат Тухватуллин:

«В этом году 22 июня исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Ко Дню памяти и скорби наш Театр Победы и Новосибирская государственная филармония готовят совместный проект. В память о жертвах, понесенных нашей страной в самой жестокой и кровопролитной войне в истории человечества, на ступенях театра будет исполнена Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича.

Музыканты наших симфонических оркестров объединятся в один большой коллектив, за дирижерский пульт которого встанет музыкальный руководитель ‒ главный дирижер нашего театра Михаил Татарников. Концерт-посвящение станет данью памяти и бесконечной благодарности воинам, погибшим в боях и в плену, всем жертвам фашистских концлагерей, миллионам мирных граждан, погибшим от обстрелов, болезней и голода».

Седьмая симфония Д. Шостаковича в исполнении сводного оркестра Новосибирской государственной филармонии и НОВАТа ‒ 22 июня в 20:00 в Театральном сквере.

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