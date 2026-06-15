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общество

Центр Новосибирска перекроют почти на неделю из-за Дня города

Фото: Сиб.фм / Анна Терешкова / ВК
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В Новосибирске с 23 июня вновь сделают пешеходной улицу Ленина. Ограничения будут действовать до 1 июля. Проект постановления уже появился на сайте городской администрации.

Изменения вводят в связи с празднованием Дня города. На время мероприятий улицу закроют не только для автомобилей, но и для электросамокатов.

Кроме того, власти запретят парковку на площади Ленина. Ограничения затронут и другие центральные улицы города.

Частично перекроют Красный проспект, улицы Романова, Потанинскую, Ядринцевскую, Трудовую, Орджоникидзе и Депутатскую. Ограничения также введут на Вокзальной магистрали и соседних участках.

В мэрии сообщили, что 28 июня изменятся маршруты и графики движения общественного транспорта. Новую схему работы автобусов и другого транспорта организует департамент транспорта города.

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Игорь Кириченко
Журналист

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