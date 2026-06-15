Туроператор рассказал лайфхак, как новосибирцам улететь в Египет и Вьетнам в два раза дешевле

Какие популярные туристические направления будут этим летом, и почему выгоднее летать за границу из соседнего государства? Об этом в интервью Сиб.фм рассказал представитель туроператора Алексей Демидов.

– Лето в разгаре, а билеты кусаются. Куда сейчас из Новосибирска реально улететь бюджетно?

– Если честно — бюджетно сейчас только в Абхазию, и то если ловить «горящие» выкупы за 7–10 дней.

Турция в этом году подорожала на 15–20% из-за инфляции лиры и ажиотажа. Но всё равно: на двоих неделя в Анталье с перелетом — от 85–90 тысяч рублей, если брать на вылете.

Из России — Калининград и Казань. Туда регулярные рейсы S7 часто бывают по акциям. Минеральные Воды тоже неплохо. А вот Сочи и Анапа — это уже не бюджет.

– Кстати, о российских курортах. Сочи, Анапа, Байкал — что с ними в этом сезоне?

– Сочи и Анапа — рекордсмены по росту цен. Отель в Анапе летом 2026 —6–8 тысяч за ночь, плюс билеты от 15–20 тысяч на человека (только за авиаперелёт до Сочи или Краснодара, не считая трансфера до самой Анапы). В итоге неделя на двоих выходит от 100–120 тысяч. И это без «всё включено». Байкал — красиво, но дорого из-за логистики. Добраться из Новосибирска на Байкал на поезде — двое суток, на такси от Иркутска — огромные деньги. Если брать тур с проживанием и гидом — 80–100 тысяч с человека. Это не масс-маркет, а скорее премиум или активный туризм.

– А что по Египту и ОАЭ? Они же раньше были хитами.

– Египет из Новосибирска есть. В 2026 году цены стартуют от 95–110 тысяч рублей на двоих на неделю. ОАЭ — чуть дороже, от 120–130 тысяч. Но главная проблема — это не цена, а то, что прямых рейсов из Толмачёво сейчас нет. Доступны туры с пересадками через Москву, Шымкент или некоторые другие города. А это около 12 часов пути. Не все на это готовы.

– А вот главный больной вопрос — Таиланд. Почему туда резко взлетели цены? Раньше это было самое популярное направление.

– О, это целая история. Взлёт цен на Таиланд — это комбо из нескольких факторов.

Первый — курс бата. Тайский бат вырос к рублю почти на 30% за полтора года. Отели, еда, экскурсии — всё подорожало в рублях.

Второй — спрос. Из-за проблем с полетами в страны Персидского залива многие поехали в Таиланд как в «безальтернативную сказку». А высокий спрос всегда бьёт по цене. Сейчас средний тур в Таиланд на двоих — это 200–250 тысяч рублей. Для многих — уже неподъёмно.

– Расскажите, что за тренд: туристы из Новосибирска летят в Алматы, Астану, Шымкент, а оттуда — за границу. Говорят, что это выгоднее. Это правда?

– Чистая правда, и это главный тренд 2026 года. Давайте разберу по цифрам.

1. Курс рубля к тенге. Рубль сейчас укреплён к тенге (примерно 6,7-7 рубля за 1 тенге). Рубль стал дороже в Казахстане. Ты покупаешь тенге, и твои рубли превращаются в большее количество местной валюты, чем раньше. Это снижает стоимость отелей и еды внутри Казахстана, но главное — авиабилеты и туры у казахстанских туроператоров номинированы в тенге, и при конвертации ты получаешь выгоду.

2. Прямые рейсы из Казахстана. Из Алматы, Астаны, Шымкента есть прямые рейсы в Дубай, Анталию, Шарм-эль-Шейх, Пхукет, Нячанг. Билеты дешевле, чем из Новосибирска с пересадками, на 30–50%. Например, билет из Алматы в Дубай — 250–350 долларов, а из Новосибирска — уже 550–700 долларов.

3. Налоги и сборы. В России аэропортовые сборы и НДС на авиабилеты выше, чем в Казахстане. Это тоже даёт разницу в 10–15%.

Конкретные цифры:

Египет (Шарм-эль-Шейх): из Новосибирска — от 100 тыс. руб. на двоих с пересадкой. Из Алматы — прямой рейс, отель такого же уровня — от 80–85 тыс. руб. в пересчёте.

ОАЭ (Дубай): из Новосибирска — 120–130 тыс. руб. с пересадкой. Из Астаны прямой рейс — 90–95 тыс. руб.

Таиланд (Пхукет): из Новосибирска прямой рейс — 200–220 тыс. руб. Из Алматы — 150–160 тыс. руб.

Но есть важные нюансы:

Нужно добраться до Казахстана. Из Новосибирска — прямой поезд до Алматы (около 34 часов, плацкарт — от 7 тыс. руб.) или самолёт (от 15 тыс. руб. в одну сторону).

Если у вас уже есть тур от российского оператора, переоформлять его сложно. Чаще всего люди берут «авиабилет + отель» самостоятельно, через казахские агрегаторы или местные агентства.

Да, разница есть, и она существенная — 20–30% экономии на пакетных турах. Особенно это заметно на Египет. Сейчас это самый популярный лайфхак среди опытных туристов из Сибири.

– И последнее, самый важный совет: когда лучше покупать путевку — заранее или накануне вылета?

– Золотая середина — за 1,5–2 месяца.

«Горящие» туры (за 1–7 дней) хороши, но из Новосибирска их мало. В основном «горят» неликвидные отели (далеко от моря, плохие отзывы). Поймать реально крутой вариант — редкая удача.

Раннее бронирование (за 3–6 месяцев) сейчас невыгодно. Цены на перевозку никто не знает, отели могут поднять цену, курс валюты скачет. Вы рискуете переплатить 20–40%.

Оптимум — 45–60 дней до вылета. К этому моменту туроператоры уже знают стоимость топлива и перевозки, отели открывают продажи на сезон. Вы можете выбрать нормальный отель по адекватной цене.

Главный совет 2026: не зацикливайтесь на прямых рейсах из Новосибирска. Рассмотрите разные направления — вы удивитесь, как много вариантов откроется. И не ждите дешёвых билетов за два дня до вылета, если хотите нормальный отдых. Планируйте за 1,5–2 месяца. И помните про курс валют.