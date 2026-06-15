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общество

В Кузбассе фирму внесли в черный список после срыва поставки в больницу

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В Кузбассе компанию признали недобросовестным поставщиком после проблем с исполнением контракта для городской больницы. Об этом пишет VSE42.RU.

Как сообщили в Кемеровское УФАС России, ООО «ДЫЙ» должно было поставить медицинский прибор для диагностики заболеваний органов пищеварения. Стоимость контракта превышала 1,3 миллиона рублей.

В установленный срок оборудование в больницу не поступило. Представители фирмы попросили продлить сроки поставки и объяснили задержку повреждением кейса при транспортировке.

Позже компания все же передала товар заказчику. Однако оборудование оказалось не новым и не соответствовало техническим требованиям.

После этого больница расторгла контракт в одностороннем порядке и обратилась в антимонопольную службу.

В УФАС пришли к выводу, что компания уклонялась от исполнения обязательств и действовала недобросовестно. Фирма не смогла доказать отсутствие своей вины.

В итоге сведения об организации внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

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Игорь Кириченко
Журналист

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