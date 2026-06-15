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общество

В мэрии Новосибирска назвали условие для продления Ленинской линии метро

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
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Власти Новосибирска не планируют приступать к продлению Ленинской линии метрополитена до тех пор, пока не будут завершены все работы на Дзержинской ветке.

Об этом в прямом эфире «Новосибирских новостей» сообщил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии города Михаил Никулин. По его словам, станции «Станиславского», «Троллейная» и «Связистов» действительно необходимы для обеспечения транспортной доступности крупных жилых массивов левобережья, однако развитие линии потребует строительства ещё одного депо.

Никулин подчеркнул, что на данный момент важнее завершить начатое – завершение Дзержинской линии. В приоритете станция «Золотая Нива», а также продление Дзержинской ветки на две станции с полноценными оборотными тупиками. Только после решения этих задач муниципалитет сможет взяться за строительство новых станций в левобережной части города.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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