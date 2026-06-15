В Новосибирске подростки закидали камнями сторожа поликлиники

За прошедшие выходные сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли 29 попыток хищения, два отказа от оплаты счетов и 68 нарушений общественного порядка, в пяти случаях помогая правоохранительным органам.

Ранним утром 12 июня сторож городской поликлиники вызвал ГБР после нападения подростков. Около 17 мальчиков и девочек 12-14 лет лазили по крыше соседнего здания. Когда сторож сделал им замечание, подростки начали бросать в него камни и оскорблять. Прибывшие сотрудники охраны совместно с Росгвардией и полицией задержали девятерых нарушителей — четырех парней и пятерых девушек. Их доставили в отдел полиции № 9 «Первомайский». Еще трое пострадавших — двое мужчин и женщина — планировали написать заявления, по их словам, они также были избиты этими подростками.

Вечером того же дня, в 22:53, ГБР-74 и 75 ГВАРДИИ прибыли в ресторан на Красном проспекте. Нетрезвые мужчина и женщина не смогли оплатить счет на сумму около трех тысяч рублей. Женщина была отпущена, а ее спутника полицейские доставили в Центральный РОВД.

Через час по аналогичной причине — отказ от оплаты — ГБР-73 вызвали в бар на улице Геодезической. Двое нетрезвых мужчин нарушали правила заведения: сначала распивали принесенный с собой алкоголь, а когда им запретили, заказали пиво, но платить не спешили. Прибывшие сотрудники охраны заставили их рассчитаться и соблюдать правила.

13 июня в 17:40 по сигналу тревожной кнопки в магазине на улице Военная был задержан мужчина. Он похитил бутылку водки стоимостью 550 рублей и угрожал ножом сотруднику службы безопасности магазина. ГБР- 74 ГВАРДИИ передали задержанного полиции.