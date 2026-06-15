В Новосибирске подрядчика заставили переделывать дорожки в сквере Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске подрядчик устранит дефекты асфальта в сквере Сибиряков-Гвардейцев. Об этом «Прецеденту» сообщили в городской администрации.

Сквер обновляли с 2023 года. После благоустройства место стало популярным у жителей района. Здесь гуляют семьи, занимаются спортом и проводят время по вечерам.

Однако в начале мая на части дорожек начали снимать крупные участки асфальта. Из-за этого прогулки стали менее безопасными. Некоторые посетители обходили поврежденные места прямо по газонам.

В мэрии пояснили, что работы выполняет компания Перлит-Строй. Ранее специалисты МАУ «Горзеленхоз» выявили дефекты покрытия.

Замечания относятся к дорожкам, которые подрядчик обустраивал в 2024 году. Компании направили требование устранить недостатки по гарантии.

Сейчас подрядчик демонтирует поврежденное покрытие. После этого асфальт восстановят за счет организации. Завершить работы планируют до 20 июня.