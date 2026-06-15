В Новосибирске проведут форум гостеприимства «Дикоросы-2026»

С 9 по 12 июля Новосибирск примет крупный форум гостеприимства «Дикоросы». Об этом сообщили в городской администрации.
Главной темой события станет развитие внутреннего туризма. В этом году форум пройдет под девизом: «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов».
Организаторы называют форум площадкой для обсуждения новых подходов в туристической отрасли. Участники поговорят о создании современных туристических маршрутов и сервисов, которые делают ставку на эмоции, атмосферу и местный колорит.
Отдельное внимание уделят экологическому туризму и технологиям. На форуме обсудят внедрение зеленых стандартов, а также использование искусственного интеллекта и больших данных для улучшения сервиса.
Главной площадкой форума станет участок улицы Ленина — от площади Ленина до улицы Урицкого. Часть мероприятий пройдет на Михайловской набережной и других городских локациях.
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