В Новосибирске толпа подростков напала на сторожа поликлиники в Первомайском районе

В Новосибирске агрессивные подростки, маявшиеся от летнего безделья, напали на сторожа поликлиники после того, как мужчина сделал им замечание. Инцидент произошёл ранним утром пятницы, 12 июня, в Первомайском районе.

Сторож нажал тревожную кнопку, поскольку не смог самостоятельно справиться с малолетними хулиганами. По данным АБ «Гвардия», мужчина вызвал группу быстрого реагирования после того, как толпа примерно из семнадцати человек в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет начали кидать в него камни. Конфликт разгорелся из-за того, что мальчики и девочки лазили по крыше соседнего здания, а сторож попытался их урезонить. В ответ на замечание подростки обрушили на него шквал нецензурной брани.

Прибывшие по тревоге три наряда ГБР совместно с экипажами Росгвардии и полиции задержали девятерых нарушителей, среди которых оказались четыре парня и пять девочек. Всех хулиганов доставили в отдел полиции № 9 «Первомайский». Помимо сторожа, заявление на несовершеннолетних задир собирались подать ещё двое мужчин и одна женщина, которые, с их слов, ранее также были избиты этой же компанией.

Ранее сообщалось, что хулиганы в микрорайоне ОбьГЭС Новосибирска третий год творят беспредел от имени Атабека.