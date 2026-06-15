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общество

В Новосибирске женщина избила руками и ногами мальчика на велосипеде

Фото: Сиб.фм / АСТ-54 Black
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В Новосибирске полиция проверяет сообщение о нападении на ребенка во дворе жилого дома. Инцидент произошел 14 июня у дома №56 на улице Бородина, сообщает АСТ-54.

По предварительным данным, мальчик ехал на велосипеде и случайно врезался в другого ребенка. После этого на него напала женщина.

Как утверждают родители пострадавшего, она нанесла мальчику удары руками и ногами. На голове у ребенка, по их словам, остался след от обуви.

Семья обратилась в отдел по делам несовершеннолетних, а также в медицинское учреждение. Кроме того, подано заявление в полицию Кировского района.

В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Официальные выводы будут озвучены после установления всех обстоятельств.

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Игорь Кириченко
Журналист

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