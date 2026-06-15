В Новосибирской области отменили режим ЧС из-за болезней скота

В Новосибирской области официально отменили режим чрезвычайной ситуации, который вводили из-за заболеваний сельскохозяйственных животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства.

Как сообщает «Интерфакс», документ отменяет постановление от 16 февраля 2026 года, по которому в области действовал режим ЧС.

Ранее в региональном Минсельхозе сообщили о снятии карантина, который вводили из-за вспышек пастереллеза у домашнего скота.

В ведомстве уточнили, что мясо животных, в том числе говядина, а также другая продукция животного происхождения после ветеринарного контроля снова может свободно продаваться на территории региона.

Перевозку сельскохозяйственных животных внутри области также разрешили. Однако процесс проходит под контролем ветеринарных специалистов.

Для вывоза животных и продукции за пределы региона сейчас восстанавливают статус регионализации. Власти рассчитывают завершить эту работу до 30 июня.

Напомним, режим ЧС ввели после вспышек пастереллеза и бешенства. Пастереллез выявили в шести населенных пунктах пяти районов области. Очаги бешенства зафиксировали более чем в 70 местах.

Животных из зараженных зон изымали и отправляли на убой. Сейчас эти мероприятия полностью завершены как в крупных хозяйствах, так и в личных подворьях.