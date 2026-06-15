В новосибирском отделении СФР объяснили, как сменить способ доставки пенсии дистанционно

В Отделении Социального фонда России по Новосибирской области напомнили, что каждый получатель пенсии имеет законное право самостоятельно выбирать организацию, которая будет доставлять ему выплаты.

Это может быть как привычное почтовое отделение, так и любой аккредитованный банк. Если пенсионер решает изменить способ доставки, например, перейти на получение средств на карту или сменить один банк на другой, ему вовсе не обязательно лично посещать ведомство. Весь процесс можно осуществить дистанционно через портал «Госуслуги».

Для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете, найти услугу «Доставка пенсии и социальных выплат СФР» и заполнить электронную форму заявления, указав новые реквизиты. После нажатия кнопки «Подать заявление» уведомление о статусе его рассмотрения поступит прямо в личный кабинет.

В Отделении СФР обращают особое внимание на важный нюанс: перед тем как переводить доставку пенсии на банковскую карту, следует заранее открыть счёт в выбранном финансовом учреждении.