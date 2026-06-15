Власти Новосибирской области заявили о стабильной ситуации с топливом

В правительстве Новосибирской области обсудили ситуацию с поставками топлива и ценами на нефтепродукты. Заседание оперативного штаба провел заместитель губернатора Олег Клемешов.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Денис Рягузов заявил, что ситуация на топливном рынке остается стабильной.

По его словам, объемы поставок соответствуют текущему потреблению. В регионе сформирован необходимый запас горючего.

Сейчас топливо отгружают по утвержденным планам. Предпосылок для сокращения поставок нет. Автозаправочные станции работают в обычном режиме. Бензин и дизель продают без ограничений как жителям, так и предприятиям.

Отдельно на совещании обсудили обеспечение сельхозпредприятий горюче-смазочными материалами. Власти отметили, что посевная кампания подходит к завершению, а аграрии обеспечены топливом по действующим договорам. Рисков дефицита для сельского хозяйства не ожидается.

По итогам совещания областному минпромторгу вместе с УФАС, поставщиками и продавцами топлива поручили усилить мониторинг ситуации. Это необходимо для своевременного выявления возможных рисков и предотвращения перебоев с поставками.