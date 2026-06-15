Военкомат Искитима станет доступным для маломобильных граждан уже к концу лета

В военном комиссариате Искитима и Искитимского района идет обновление здания для создания безбарьерной среды. Учреждение оборудуют с учетом потребностей ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность, и других маломобильных граждан.

На объекте побывала комиссия в составе мэра Искитима Сергея Завражина, вице-мэра Константина Сеничева и руководителя МКУ «Управление капитального строительства» Максима Колесниченко.

На данном этапе строители заканчивают переустройство входной группы. В скором времени здесь установят подъемник для инвалидов-колясочников. Также внутри помещения идет монтаж санузла, отвечающего всем нормативам доступной среды.

Сдать объект и полностью завершить адаптацию военкомата планируют до 31 июля.