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общество

Жара в Новосибирской области превысила норму на 6 градусов

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирской области в первые дни июня зафиксировали аномально высокие температуры. Показатели оказались выше климатической нормы на 3–6 градусов.

По данным Западно-Сибирское УГМС, днем воздух прогревался до +30...+33 °C. Средняя норма для этого периода составляет около +24 °C.

Ночью температура держалась в пределах +15...+22 °C при норме около +13 °C. Специалисты отмечают устойчивое превышение привычных значений.

Синоптики объясняют ситуацию поступлением горячих воздушных масс из Средней Азии. В регион пришел хорошо прогретый субтропический воздух.

Ранее в области продлили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Ограничения будут действовать как минимум до 17 июня.

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Игорь Кириченко
Журналист

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