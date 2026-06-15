Житель Новокузнецка похитил у племянника более 120 тысяч рублей

В Новокузнецке перед судом предстанет 49-летний местный житель. Его обвиняют в присвоении и растрате денег несовершеннолетнего племянника. Об этом пишет VSE42.RU.

Как сообщили в Прокуратура Кемеровской области, мужчина был приемным родителем и опекуном подростка. Позже ребенок сменил место жительства, а опекун перестал заниматься его воспитанием.

Несмотря на это, мужчина не сообщил об изменениях в уполномоченные органы. Он продолжил получать пособие на подопечного.

Следствие считает, что обвиняемый знал, кому принадлежат деньги на банковском счете. Однако он снимал средства и тратил их на личные нужды.

По данным Следственное управление СК России по Кузбассу, мужчина покупал продукты и оплачивал коммунальные услуги.

Общий ущерб превысил 123 тысячи рублей. Вину обвиняемый признал полностью.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Новокузнецка. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.