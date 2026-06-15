Жителей Новосибирской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за высокой угрозы природных пожаров. Информацию распространили региональные службы РСЧС и ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирское УГМС, с 18 по 24 июня в регионе сохранится аномально жаркая и сухая погода. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в Венгеровском муниципальном округе и Кыштовском районе.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Маслянинском муниципальном округе, а также в Искитимском и Чистоозерном районах. Там установлен пятый, чрезвычайный класс опасности.

Специалисты предупреждают, что такая погода способствует быстрому возникновению и распространению пожаров.

Жителям советуют отказаться от разведения костров, сжигания травы и мусора. Также необходимо соблюдать осторожность при использовании открытого огня.

В МЧС напомнили, что большинство природных пожаров происходит по вине человека. При обнаружении возгорания необходимо сразу звонить по телефонам 101 или 112.