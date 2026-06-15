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общество

Жителей Новосибирской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирской области объявили экстренное предупреждение из-за высокой угрозы природных пожаров. Информацию распространили региональные службы РСЧС и ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирское УГМС, с 18 по 24 июня в регионе сохранится аномально жаркая и сухая погода. Четвертый класс пожарной опасности прогнозируют в Венгеровском муниципальном округе и Кыштовском районе.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Маслянинском муниципальном округе, а также в Искитимском и Чистоозерном районах. Там установлен пятый, чрезвычайный класс опасности.

Специалисты предупреждают, что такая погода способствует быстрому возникновению и распространению пожаров.

Жителям советуют отказаться от разведения костров, сжигания травы и мусора. Также необходимо соблюдать осторожность при использовании открытого огня.

В МЧС напомнили, что большинство природных пожаров происходит по вине человека. При обнаружении возгорания необходимо сразу звонить по телефонам 101 или 112.

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Игорь Кириченко
Журналист

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