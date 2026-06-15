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общество

Жительница Новосибирской области ударила сожителя ножом на глазах у ребёнка

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
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В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказалась 37-летняя местная жительница, которой предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, преступление было совершено ночью после совместного распития спиртного. Между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и ударила мужчину в живот. Полученное ранение эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Ситуацию усугубляет тот факт, что свидетелем произошедшего стал несовершеннолетний ребёнок. Пытаясь помочь сожительнице избежать уголовной ответственности, потерпевший в ходе расследования настаивал на версии о самостоятельно нанесённой ране. Однако экспертиза полностью опровергла его показания.

Рассматривать уголовное дело будет Татарский районный суд.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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