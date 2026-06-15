Жительницу Новосибирской области арестовали за расправу над знакомым

Доволенский районный суд избрал меру пресечения для местной жительницы, которой предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, в ночь на 7 июня на придомовой территории одного из частных домов в селе Баклуши Доволенского района обвиняемая ударила потерпевшего ножом в левую часть груди, серьёзно повредив лёгкое. От полученной массивной кровопотери мужчина скончался.

Уже на следующий день, 8 июня, женщине официально предъявили обвинение. Она не стала отрицать свою причастность и полностью признала вину, а также добровольно написала явку с повинной. Несмотря на это, суд посчитал, что оснований для избрания более мягкой меры пресечения нет.

Принимая решение о заключении под стражу, учитывалось, что женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Кроме того, имелись основания полагать, что обвиняемая, оставаясь на свободе, может попытаться скрыться. Отдельное внимание суд обратил на круг свидетелей. По делу проходят близкие родственники фигурантки, а также её знакомые. Учитывая сложившиеся товарищеские и семейные связи, суд пришёл к выводу, что женщина может оказать на них влияние с целью изменения показаний.

В итоге обвиняемую заключили под стражу до 8 августа 2026 года. Вынесенное постановление пока не вступило в законную силу.