В Новосибирске избирательному участку присвоили имя Героя Советского Союза Александра Демакова

В Новосибирске произошло значимое событие. На базе военного училища ордена Жукова избирательному участку присвоили имя Героя Советского Союза Александра Демакова. Это решение приурочили к празднованию Дня России.

Александр Демаков — выпускник этого училища, воин-интернационалист, который героически погиб при выполнении боевых задач в Афганистане. В Новосибирске его именем уже названы улица и сквер. Теперь к этому списку добавился и избирательный участок.

На церемонии присвоения присутствовала тётя Героя Советского Союза Любовь Куликова. Она передала слова благодарности от матери Александра и низкий поклон за то, что училище на протяжении многих лет хранит память о нём. Куликова отметила, что память о её племяннике жива, и новые поколения ребят узнают о его подвиге.

Как пояснила член избирательной комиссии Новосибирской области Надежда Маринкевич, присвоение имени участкам — это проект Центральной избирательной комиссии. Его цель — привлечь внимание к истории России, к людям, которые внесли весомый вклад в развитие своих городов и посёлков. Маринкевич подчеркнула, что сохранение истории о защитниках Родины, включая тех, кто исполнял интернациональный долг, крайне важно. Их подвиг, мужество и самоотверженность должны служить примером для нынешнего поколения. В Новосибирской области на данный момент именной статус присвоен уже 25 участкам, на которых в ближайшее время установят информационные стенды.

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