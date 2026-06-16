В Новосибирске назван аномально жаркий день июня до +31 градуса

Июнь в Новосибирске в этом году выдался аномально жарким. И температура выше +30 в дневные часы сохранится, по прогнозам до конца месяца.

Самым знойным днём в городе во второй половине месяца может стать 22 июня, когда воздух прогреется до +31 градуса.

Сегодня, 16 июня, в Новосибирске ожидается до +29 градусов, по данным Западно-Сибирского УГМС. 17 июня столбики термометров покажут +30, а 18 июня – вновь будет +29 градусов.

19 июня температура, по информации сервиса «Гисметео», будет около +27. Затем, 20 и 21 июня, в городе установится 29-градусная жара, после чего последует пик – 22 июня с показателем +31. После рекордного дня 23 июня ожидается небольшой спад до +27, однако уже 24 и 25 июня температура снова вернётся к отметке +29 градусов. В последующие дни, с 26 по 30 июня, будет держаться от +27 до +29 градусов.

Первая половина июня в Новосибирской области также прошла в режиме аномального зноя. Так в Новосибирске столбики термометров поднимались выше +30 градусов 8,9 10 и 11 июня.

Отметим, что при жаркой погоде возрастает риск тепловых и солнечных ударов, поэтому жителям региона, особенно пожилым людям и детям, рекомендуется избегать долгого пребывания на открытом солнце в самые жаркие часы, не забывать про головные уборы, а также пить больше воды.

Также напомним, что это предварительный прогноз, и он может измениться.