Авария с тремя автомобилями произошла на улице Лебедевского в Новосибирске

Вечером 15 июня 2026 года в Заельцовском районе Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась возле дома №4 на улице Лебедевского. В столкновении участвовали три автомобиля.

По данным ГАИ Новосибирска, 43-летний водитель автомобиля «Хавал Джулион» двигался со стороны Красного проспекта. Около дома №4 он выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем «Тойота» под управлением 32-летнего мужчины.

После первого удара «Хавал Джулион» продолжил движение. Затем он врезался в стоящий автомобиль «Хавал H3», за рулем которого находился 52-летний водитель.

В результате аварии пострадали два человека. Травмы получили водитель «Хавал Джулион» и пассажирка этого же автомобиля, 50-летняя женщина. Медики уточняют характер их повреждений.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.