Бастрыкин затребовал доклад о женщине, избившей ребёнка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о проверке по инциденту с нападением женщины на ребёнка в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стала информация о том, что женщина ударила по голове мальчика в Кировском районе. Напомним – ребёнок, катаясь на велосипеде, случайно наехал на дочь агрессивной горожанки, после чего та применила физическую силу.

Следственные органы СК России по Новосибирской области уже инициировали процессуальную проверку. Действиям женщины дадут правовую оценку по признакам преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ – хулиганство.

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК РФ Антону Бадулину доложить о ходе процессуальных мероприятий и всех установленных обстоятельствах случившегося.