Большой хоровод на площади Ленина откроет празднование Дня города в Новосибирске

Новосибирск готовится отметить 133-ю годовщину со дня основания. Масштабные торжества развернутся в последнее воскресенье июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Руководитель городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян раскрыла детали программы, которая в этом году проходит под концепцией «Новосибирск – перекрёсток мира». По замыслу организаторов, это отсылка не только к статусу транспортного хаба, но и к пересечению научных и культурных достижений.

Одним из самых ярких и массовых событий праздника обещает стать большой хоровод дружбы, который растянется на всю площадь имени Ленина, которая 28 июня превратится в главный перекрёсток торжеств. Украшением праздника выступит и сама сцена, выполненная в форме традиционного кокошника, которую установят в створе улицы Ленина.

В течение дня здесь реализуют масштабные творческие проекты. В рамках акции «Город поёт» сводный хор из почти 400 человек исполнит популярные композиции, чтобы подпевать могли и зрители. Сменят вокалистов участники «Города танцует». Хореографические коллективы будут исполнять танцы народов России, для зрителей проведут мастер-классы. Необычным штрихом к оформлению площади станут три троллейбуса. В одном разместится импровизированный кинозал с документальными лентами о городе, второй оборудуют для взаимодействия с искусственным интеллектом, а третий будет цветочным.

Параллельно Михайловская набережная на весь день превратится в пространство для молодежи. С 13:00 до 22:00 здесь будет проходить Всероссийский фестиваль «День молодёжи – 2026». Площадки, маркеты локальных брендов и яркие интерактивы завершатся вечерним концертом, хедлайнером которого заявлен AMCHI.