Дневной стационар поликлиники переехал в лечебный корпус Барабинской ЦРБ

В Барабинской центральной районной больнице Новосибирской области дневной стационар поликлиники переехал в лечебный корпус. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Ранее отделение долгие годы располагалось в арендованном приспособленном здании.

Теперь дневной стационар размещён на первом этаже основного лечебного корпуса. Перед открытием здесь провели капитальный ремонт и подготовили помещения для работы амбулаторной службы. В обновлённом отделении развернуты палаты на 50 мест, процедурный кабинет, а также помещения для физиотерапии, медицинского массажа и зал лечебной физкультуры.

Главный врач Барабинской ЦРБ Константин Довгулев отметил, что лечение в дневном стационаре пользуется большим спросом как у взрослых, так и у детей. По его словам, ежемесячно здесь проходят терапию не менее 40 детей и 45 взрослых пациентов терапевтического и хирургического профиля.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске клоуны стали частью психологической поддержки детей в больницах.